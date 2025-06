Idoso é encontrado sem vida em residência no Cruzeiro do Sul

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 67 anos foi encontrado morto na noite deste domingo (8), em sua residência localizada na República do Líbano. Vizinhos relataram que o idoso estava há cerca de dois dias sem ser visto, o que levantou preocupações. Um morador próximo acionou a Polícia Militar após sentir um forte odor vindo da residência.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros, os policiais conseguiram entrar no imóvel, onde havia dois cães soltos no quintal. O corpo do homem foi encontrado sobre a cama, enrolado em uma coberta. Segundo os bombeiros, a cena indicava que ele pode ter se sentido mal e ido deitar-se antes de falecer.

O médico do SAMU, acionado para o atendimento, suspeita de um possível infarto como causa da morte, considerando que a vítima já tinha histórico cardíaco.

O corpo foi encaminhado para exames necroscópicos, que devem confirmar a causa da morte. Os cães foram recolhidos por uma equipe especializada para avaliação e encaminhamento adequado.

Leia Também