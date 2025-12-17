(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Segurança

Idoso é encontrado sem vida dentro de residência no Parque Sisi

17 Dez 2025 - 13h41Por Jessica Carvalho R
Na manhã desta quarta-feira (17), uma equipe de policiamento foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Cid Silva César, no bairro Parque Sisi, após comerciantes e vizinhos sentirem a ausência de um idoso de 71 anos, que costumava acordar cedo, permanecer na rua com frequência e visitar diariamente um comércio da região.

Segundo relatos, o comerciant,  amigo da vítima,  e moradores estranharam o fato de o senhor não ser visto desde a segunda e terça-feira. Diante da preocupação, eles foram até a residência onde o idoso morava sozinho e, ao adentrarem o imóvel, o encontraram caído no interior da casa, já sem vida.

O local foi imediatamente isolado e acionados o SAMU, com a Unidade de Suporte Avançado (USA), que constatou o óbito em estado já avançado, indicando que a morte teria ocorrido há cerca de dois a três dias. A Polícia Civil também foi acionada, comparecendo o delegado de plantão juntamente com a equipe de perícia para os trabalhos técnicos no local.

De acordo com as primeiras informações, não foram constatados sinais aparentes de violência ou agressão, e a suspeita inicial é de morte natural. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar oficialmente a causa da morte.

