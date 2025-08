Idoso é resgatado após ser encontrado desorientado próximo à linha férrea em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (4), um senhor, com idade e identidade não reveladas, foi encontrado caído e desorientado próximo à linha férrea no bairro Núcleo Residencial Sílvio Vilari, em São Carlos. O caso ocorreu na Rua Joaquim Evangelista de Toledo, nas proximidades da Travessa 8 da Vila Prado.

Segundo relatos, funcionários de um comércio em frente ao local avistaram o homem caído ao lado da linha do trem, em uma área com desnível superior a dois metros de altura. Após consultarem imagens de câmeras de segurança, constataram que ele estava no local desde as 10h da manhã. Somente por volta das 14h é que foi percebida sua presença.

Uma escada foi utilizada para que um dos populares subisse até o local e conversasse com o idoso. Apesar de não apresentar ferimentos aparentes, ele estava desorientado, sem saber informar o que fazia ali ou onde morava.

Devido à dificuldade de acesso, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate com o uso de um cesto apropriado para transporte em altura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local.

De acordo com a equipe do SAMU, o mesmo homem havia sido atendido no último sábado (3) e permanecido na UPA até domingo, quando recebeu alta médica. Nesta segunda-feira, foi novamente localizado em situação de vulnerabilidade.

Ele foi socorrido mais uma vez à UPA da Vila Prado, onde permanece sob cuidados médicos.

Leia Também