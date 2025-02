Idoso é acusado de agredir funcionária terceirizada em entidade assistencial em São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um idoso de 74 anos está sendo acusado de agressão por uma funcionária terceirizada de 24 anos que trabalha em uma repartição pública no Jardim Ricetti, em São Carlos.

Guardas municipais foram solicitados para comparecer a entidade assistencial e apuraram junto a vítima que ela estaria na cozinha e falava com uma colega quando o agressor chegou e pensou que ambas estariam falando dele. Ocorreu uma primeira discussão e o idoso teria jogado um copo de água na vítima que revidou da mesma forma.

O idoso teria tentado, segundo ela, dar tapas, porém teria apertado seu pescoço. Uma pessoa presente fez com que os ânimos serenassem. Porém ocorreu nova discussão e o idoso teria, novamente, pego no pescoço da vítima. Outros funcionários compareceram, quando terminaram as ofensas e agressões. O caso foi registrado na CPJ.

