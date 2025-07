Idoso de 91 anos tem o carro roubado em São Carlos

Plantão Policial -

Um idoso de 91 anos foi vítima de roubo na tarde de quarta-feira (9), por volta das 14h, na região da Vila Costa do Sol, em São Carlos. O crime ocorreu enquanto ele dirigia seu veículo, um Ford Focus branco, ano 2012, pela Rua São Joaquim.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos – um homem e uma mulher – se aproximaram do carro. A mulher teria se posicionado em frente ao veículo para forçar a parada, enquanto o homem abordou o idoso, o retirou do carro à força e fugiu com o automóvel.

Apesar do susto e da violência da abordagem, a vítima não sofreu ferimentos graves. O caso será investigado pela equipe do 3º Distrito Policial de São Carlos. O veículo roubado estava segurado, mas até o momento não foi recuperado.

Leia Também