Idoso de 80 anos tem pé esmagado após ser atropelado por ônibus no Aracy 2

Um idoso de 80 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo urbano na tarde desta terça-feira (13), no bairro Cidade Aracy 2.

De acordo com as informações apuradas, o coletivo seguia pela Avenida Nelson Orlandi e, ao acessar a Rua Constant Mangini, atingiu o idoso no momento em que ele atravessava a via. A vítima não teria percebido a aproximação do ônibus e, ao pisar na rua, acabou sendo atingida pela parte traseira do veículo, tendo o pé esmagado pela roda traseira.

Com o impacto, o idoso sofreu ferimentos graves. Inicialmente, uma unidade básica de resgate foi acionada para atendimento no local, porém, diante da gravidade do quadro, foi necessário o apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA).

Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pela equipe da USA à Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O motorista do ônibus não parou e seguiu viagem. Segundo as informações, há a possibilidade de que ele não tenha percebido o atropelamento, já que o contato ocorreu com a parte traseira do coletivo.

O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do acidente.

