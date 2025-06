Idoso de 74 anos é atropelado por moto próximo ao Pontilhão da Praça Itália

Momento em que idoso era socorrido - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 74 anos foi atropelado por uma motocicleta na Rua João Lourenço Rodrigues, trecho localizado nas imediações do Pontilhão da Praça Itália. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (5), quando a vítima tentava atravessar a via.

De acordo com informações apuradas no local, o homem estava acompanhado da esposa, que atravessou com segurança por uma faixa de pedestres situada em outro ponto da via. Já o idoso optou por atravessar pelo canteiro central, próximo ao pontilhão, momento em que foi atingido por um motoboy.

O condutor da moto relatou que tentou frear ao perceber o pedestre, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Com o impacto, a vítima foi lançada ao solo e sofreu ferimentos na perna e escoriações pelo corpo. O motociclista teve apenas escoriações leves e danos materiais na moto.

O idoso foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico. Seu estado de saúde é estável.

Leia Também