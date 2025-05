Idoso de 62 anos é esfaqueado ao reagir a assalto em bar no Jardim Beatriz

Compartilhar no facebook

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 62 anos foi vítima de uma tentativa de assalto em um bar localizado na Rua Coronel Leopoldo Prado, no Jardim Beatriz, na tarde desta quarta-feira (21). O crime aconteceu por volta das 17h30, quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram do local. O garupa desceu armado com uma faca e anunciou o assalto.

Segundo relatos de testemunhas, o idoso, conhecido na região e com saúde debilitada, raramente abre o estabelecimento devido a problemas de saúde. No entanto, nesta tarde ele estava atendendo no local quando foi surpreendido pelos criminosos. Ao tentar reagir, acabou sendo esfaqueado nos dois braços pelo assaltante.

O idoso foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

Apesar da violência, os criminosos não conseguiram levar nada do local. Após a agressão, os suspeitos fugiram na motocicleta. A Polícia Militar realizou patrulhamento pela região, mas até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada no plantão policial.

O caso segue em investigação.

