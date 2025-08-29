(16) 99963-6036
Idoso condenado a 11 anos por estupro é preso pela ROCAM em residência no Residencial Itamarati

O acusado foi encontrado pelos policiais militares escondido na casa e não ofereceu resistência no momento da prisão

28 Ago 2025 - 14h23Por Flávio Fernandes
Um idoso de 63 anos, condenado por estupro foi preso pela Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) na tarde desta quinta-feira (28), no Residencial Itamarati, em São Carlos.

Os policiais militares receberam uma denúncia informando que o acusado, estava escondido em sua residência. Ao averiguarem, a equipe encontrou o foragido na casa.

Durante consulta foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, com a condenação de 11 anos no regime fechado. Na sequência, ele foi levado para o Plantão Policial. 

O delegado tomou ciência e após realizar os trâmites legais, encaminhou o idoso para o Centro de Triagem de São Carlos. 

 

