Idoso condenado a 11 anos por estupro é preso pela ROCAM em residência no Residencial Itamarati

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um idoso de 63 anos, condenado por estupro foi preso pela Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) na tarde desta quinta-feira (28), no Residencial Itamarati, em São Carlos.

Os policiais militares receberam uma denúncia informando que o acusado, estava escondido em sua residência. Ao averiguarem, a equipe encontrou o foragido na casa.

Durante consulta foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, com a condenação de 11 anos no regime fechado. Na sequência, ele foi levado para o Plantão Policial.

O delegado tomou ciência e após realizar os trâmites legais, encaminhou o idoso para o Centro de Triagem de São Carlos.

