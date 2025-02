Idoso cai no golpe da "missão secreta" em São Carlos e perde R$ 7 mil

Compartilhar no facebook

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Mais um caso de estelionato foi registrado na CPJ na manhã desta quarta-feira, 26, quando um idoso de 73 anos foi vítima de um golpe e perdeu R$ 7 mil, ao cair no golpe da “missão secreta”.

A vítima, acompanhada de sua advogada, compareceu à CPJ e informou que um homem, se passando por funcionário do Banco do Brasil, entrou em contato e disse que teria em sua conta um PIX de R$ 9 mil para ser compensado e caso não reconhecesse, se autorizaria o bloqueio.

O idoso, morador no Residencial Damha II, disse que não reconhecia tal transação, quando teria sido informado pelo golpista que havia uma “missão secreta” em conjunto com a Polícia Federal que estaria investigando agências bancárias que estariam fazendo transferências não autorizadas por clientes. Em seguida, solicitou a vítima que entrasse no APP de sua agência e seguisse algumas instruções que foram dadas e deveria ir em seguida a um caixa eletrônico e depositar R$ 7 mil na conta de um suposto delegado federal, o que foi obedecido. Ao retornar para a sua casa, o idoso disse que o desconhecido continuou a manter contato para saber das informações e se o depósito tinha sido feito. Posteriormente, ficou sabendo que teria sido vítima de um golpe.

