Idoso cai em golpe do WhatsApp e perde R$ 38 mil

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um idoso de 83 anos, residente no Parque Faber 1, foi mais uma vítima em São Carlos, de um golpe aplicado pelo WhatsApp onde uma pessoa se passa por parente e consegue enganar, obtendo recursos financeiros a base da boa-fé da vítima.

Assim aconteceu nesta quarta-feira, 12, quando mais um idoso pensou estar ajudando o filho e teve um prejuízo superior a R$ 38 mil.

A vítima foi à CPJ e narrou o ocorrido às autoridades policiais, salientando que um desconhecido se passou por seu filho com um número de WhatsApp diferente do habitual e alegando problemas, pediu um PIX de 4.899,90. O idoso, acreditando ajudar o filho, ajudou. Instantes depois, novo pedido de PIX, no valor de R$ 8.945,70, que também foi feito.

Posteriormente, o idoso percebeu que teria caído em um golpe e em seguida, uma pessoa que se disse ser funcionário do Banco do Brasil e estaria ciente dos golpes, prontificou-se a compensar os danos, usando a agência. A vítima disse que foi na agência do BB na UFSCar e modificou as senhas com serviço interno. Desconfiado, pediu a presença do filho para inteirar dos fatos quando teve ciência que além do PIX, alguém teria invadido sua conta e causado um prejuízo extra de R$ 24.388,00. As medidas de praxe foram tomadas para ressarcimento do dinheiro.

Leia Também