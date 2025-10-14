(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Segurança

Idoso cai de escada enquanto fazia manutenção em casa no Jardim Hikare

14 Out 2025 - 15h21Por Jessica CR
Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 78 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira (14) após cair de uma escada em sua residência, localizada no Jardim Hikare.

De acordo com informações, o idoso subiu na escada para realizar a manutenção da calha de sua casa, quando acabou perdendo o equilíbrio e caindo. Um morador que passava pela rua percebeu a vítima caída no chão e acionou o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da Unidade de Resgate esteve no local e socorreu o homem até a Santa Casa. Ele apresentava dores na região pélvica, mas estava consciente e orientado no momento do atendimento.

