Idosa sofre mal súbito e morre em avenida no Cidade Aracy

Uma idosa de 70 anos, identificada como Shirley Magalhães Petito, faleceu no final da manhã deste domingo (9) após sofrer um mal súbito e cair no canteiro central da Avenida Regit Árabe, no bairro Cidade Aracy.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram socorro, mas, apesar dos esforços, a vítima não resistiu e morreu no local.

Policiais militares também estiveram na cena do ocorrido e registraram a ocorrência. O corpo de Shirley foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para determinar a causa da morte.

