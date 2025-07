Idosa sofre ferimentos graves após sofrer queda ao tentar limpar calha entupida

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (29), uma idosa de 63 anos sofreu uma grave queda de altura após tentar realizar a limpeza de uma calha entupida no fundo de uma residência localizada na Avenida Nahim Cury, no bairro São Carlos VIII, em São Carlos.

Segundo informações, a mulher subiu no telhado para retirar plásticos e sujeiras acumuladas na calha. Durante a ação, acabou pisando em uma telha brasilit, que não suportou o peso e se rompeu. A vítima caiu de uma altura aproximada de três metros, diretamente na garagem do imóvel vizinho.

O vizinho não estava na residência no momento do acidente, e o imóvel encontrava-se vazio. Populares que presenciaram o ocorrido arrombaram o portão para prestar os primeiros socorros e acionaram o SAMU.

A idosa sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e sangramento no ouvido. A equipe da Unidade de Suporte Avançado do (USA) do SAMU, com apoio da Motolância, socorreram a vítima que foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de São Carlos.

