Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico

Agência Caixa Miguel Petroni - Crédito: Google Maps

Uma idosa de 75 anos foi vítima de um golpe dentro de uma agência bancária localizada na Rua Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes, em São Carlos. O caso aconteceu na manhã de sábado (23) e foi registrado pela Polícia Civil na segunda-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia sacado R$ 2 mil e, ao tentar consultar o saldo em outro terminal, teve o cartão retido. Sem atendimento disponível no local, ela ligou para o serviço de apoio do banco e recebeu a informação de que o cartão estaria cancelado.

No entanto, ao retornar à agência, descobriu que o cancelamento não havia sido efetivado e que diversas operações de PIX e compras foram realizadas em sua conta. O prejuízo ultrapassa R$ 13 mil.

A idosa registrou boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil.

