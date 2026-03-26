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Idosa morre apÃ³s queda em escada

26 Mar 2026 - 09h08Por Da redaÃ§Ã£o
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IML de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: arquivoIML de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: arquivo

Uma idosa de 86 anos morreu após sofrer uma queda dentro de casa, na tarde desta quarta-feira (25), em São Carlos. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na residência com um dos filhos quando escorregou na escada que dá acesso ao quintal, caindo ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o socorro.

A mulher foi encaminhada à Santa Casa, onde passou por procedimentos médicos, mas não resistiu e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

A ocorrência foi comunicada no plantão policial e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que irão confirmar as causas da morte.

 

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