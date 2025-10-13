(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Segurança

Idosa fica ferida após ser atropelada por motocicleta na Vila Rancho Velho

13 Out 2025 - 19h22Por Da redação
Idosa fica ferida após ser atropelada por motocicleta na Vila Rancho Velho - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Uma idosa de 68 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (13), na Vila Rancho Velho, em São Carlos.

O acidente aconteceu na rua Joaquim Eduardo Catarino, esquina com a rua Sete de Setembro. Segundo informações, o motociclista seguia no sentido Vila Nery quando a idosa atravessou a via empurrando um carrinho de reciclagem. O condutor ainda tentou evitar a colisão, mas acabou atingindo a mulher.

Com o impacto, a vítima caiu ao solo e sofreu trauma na cabeça e na face. Ela foi socorrida pela equipe do SAMU, que realizou os procedimentos de imobilização conforme protocolo de trauma e a encaminhou para a Santa Casa de São Carlos.

