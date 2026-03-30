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terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
Atropelamento

Idosa fica ferida apÃ³s ser atropelada por moto no Jacobucci

Acidente na Avenida CapitÃ£o LuÃ­s BrandÃ£o deixou vÃ­tima com trauma na cabeÃ§a

30 Mar 2026 - 23h39Por FlÃ¡vio Fernandes
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Idosa fica ferida apÃ³s ser atropelada por moto no Jacobucci - CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Uma idosa de 80 anos, ficou ferida após ser atropelada por uma moto no final da noite desta segunda-feira (30), no Jacobucci, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, a motociclista seguia pela Avenida Capitão Luís Brandão no sentido centro-bairro quando a idosa atravessou repentinamente a via. Testemunhas relataram, que a vítima aparentava estar desorientada no momento do ocorrido.

A condutora ainda tentou evitar a colisão, mas acabou atingindo a pedestre e com impacto as duas caíram. A motociclista teve apenas ferimentos leves, enquanto a idosa apresentou escoriações pelo corpo e trauma na cabeça com pequeno sangramento. 

A vítima foi socorrida para Santa Casa e seu estado de saúde, não é considerao grave e de acordo com comerciantes ela teria passado o dia nas proximidades sentada em um bar com sacolas de recicláveis. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e as causas do atropelamento, serão investigadas. 

 

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