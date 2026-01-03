Idosa falece após ser atingida por porta de carro

Hospital Unimed São Carlos - Crédito: divulgação

Uma idosa de 85 anos morreu na manhã desta sexta-feira (2) após complicações decorrentes de um acidente ocorrido em novembro do ano passado, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima faleceu por volta das 6h50 no Hospital Unimed 24 horas, na região central da cidade. Ela estava internada desde o dia 18 de novembro de 2025, após ser atingida pela porta de um carro no estacionamento de um centro médico, no bairro Jardim Paraíso.

Na ocasião, a idosa havia sido levada para uma consulta médica por um sobrinho. Após ajudá-la a descer do veículo, o condutor tentou manobrar o veículo para estacionar, mas acabou se confundindo com os pedais e engatou a marcha à ré. Com a porta do passageiro ainda aberta, o veículo atingiu a idosa, que caiu ao solo.

A vítima foi prontamente socorrida pelo sobrinho para a Santa Casa e, posteriormente, transferida para a Unimed. Segundo familiares, ela sofreu fraturas na bacia e no joelho, permanecendo internada sob cuidados médicos até o falecimento, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

