(16) 99963-6036
terça, 21 de outubro de 2025
Segurança

Idosa erra pedais de carro automático e colide contra muro de loja na Getúlio Vargas

21 Out 2025 - 17h03Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Idosa erra pedais de carro automático e colide contra muro de loja na Getúlio Vargas - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque


Uma idosa de 66 anos se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (21), após errar os pedais de um carro automático e colidir contra o muro de uma loja na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.
Segundo informações, a mulher tentava estacionar o veículo em frente ao estabelecimento quando, ao confundir os pedais de aceleração e freio, acabou acelerando e atingindo a parede da loja.


A Motolância do SAMU foi acionada e prestou atendimento à idosa, que não sofreu ferimentos, apenas o susto. Por precaução, ela foi encaminhada à Unimed para avaliação médica.

Leia Também

Operação recupera 16 tampas de bueiros furtadas em São Carlos
Balanço final 18h50 - 21 Out 2025

Operação recupera 16 tampas de bueiros furtadas em São Carlos

Idoso é reanimado após engasgo e parada cardiorrespiratória na vila Elisabeth
Segurança15h25 - 21 Out 2025

Idoso é reanimado após engasgo e parada cardiorrespiratória na vila Elisabeth

Operação Ferro Velho apreende tampas de bueiros em São Carlos
Segurança12h14 - 21 Out 2025

Operação Ferro Velho apreende tampas de bueiros em São Carlos

Homem cai de telhado enquanto realizava reparo em sua casa no Jardim Nova São Carlos
Segurança11h28 - 21 Out 2025

Homem cai de telhado enquanto realizava reparo em sua casa no Jardim Nova São Carlos

Citroën é furtado defronte a residência no Jardim São Rafael
Segurança09h04 - 21 Out 2025

Citroën é furtado defronte a residência no Jardim São Rafael

Últimas Notícias