Idosa erra pedais de carro automático e colide contra muro de loja na Getúlio Vargas

Crédito: Lourival Izaque
Uma idosa de 66 anos se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (21), após errar os pedais de um carro automático e colidir contra o muro de uma loja na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.
Segundo informações, a mulher tentava estacionar o veículo em frente ao estabelecimento quando, ao confundir os pedais de aceleração e freio, acabou acelerando e atingindo a parede da loja.
A Motolância do SAMU foi acionada e prestou atendimento à idosa, que não sofreu ferimentos, apenas o susto. Por precaução, ela foi encaminhada à Unimed para avaliação médica.