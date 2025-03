Idosa encontrada morta com sinais de violÃªncia era atleta da terceira idade

Local do crime e Ana Flora no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 66 anos foi encontrada morta com sinais de violência na manhã desta sexta-feira (7) na Alameda das Margaridas, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. A vítima, identificada como Ana Flora Alberto Fortes Murad, era atleta e participava de competições esportivas. Recentemente, ela havia representado a cidade em um campeonato de vôlei da terceira idade.

O corpo de Ana Flora foi encontrado nos fundos da residência, com uma medalha conquistada em sua última competição enrolada no pescoço e com o corpo parcialmente queimado. Segundo informações apuradas pelo jornal São Carlos Agora, por volta das 11h30, vizinhos notaram fumaça saindo do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros, acreditando se tratar de um incêndio. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a mulher já sem vida.

A Polícia Militar constatou que a casa estava revirada e que o carro da vítima, um VW Fox, não estava na garagem, levantando suspeitas de crime, principalmente latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O local foi isolado para a realização da perícia. O delegado João Fernando Baptista, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), esteve na residência, mas não concedeu entrevista à imprensa.

O corpo de Ana Flora foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

