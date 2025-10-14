Idosa é resgatada de apartamento após vazamento de gás da Vila Prado

Uma idosa mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar na tarde desta terça-feira (14), na Vila Prado.
O caso ocorreu em um apartamento localizado na rua Dr. Bernardino de Campos e, segundo informações, situações semelhantes já haviam sido registradas anteriormente no mesmo endereço.
Desta vez, os vizinhos acionaram o socorro por conta de um forte cheiro de gás vindo do local. Ao chegarem, os bombeiros constataram o vazamento e verificaram que o imóvel estava trancado, com tomadas ligadas e a idosa no interior.
A equipe precisou arrombar a porta para garantir a segurança da moradora e conter o vazamento.
Com o apoio do Samu, a mulher foi socorrida e encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.