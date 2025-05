Idoso é preso por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira

Compartilhar no facebook

Um idoso de 64 anos preso em flagrante em São Carlos, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e lesão corporal contra sua ex-companheira, de 44 anos, e a filha em comum, de 15 anos. A prisão ocorreu após uma discussão que culminou em agressões físicas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu na noite deste sábado. Durante o depoimento, o acusado afirmou estar separado da mulher, mas que ainda reside no mesmo endereço. Ele relatou que a discussão teve início após um desentendimento sobre a posse de seu celular, cartões e documentos pessoais, que estariam sob a posse da mulher. O aposentado alegou ter sido agredido pela ex-esposa e a filha, resultando em lesões nos braços e no rosto.

Ainda segundo o relato policial, um cabo de vassoura foi apreendido como possível instrumento utilizado nas agressões. A vítima foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de São Carlos. Enquanto que o idoso foi recolhido ao Centro de Triagem.

