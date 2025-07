Idosa é encontrada morta no dia do aniversário em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 89 anos foi encontrada morta no final da tarde deste sábado (20) em sua residência, no bairro Jardim das Torres, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o filho da vítima, que mora na cidade de Bariri, veio até São Carlos acompanhado da esposa após tentativas frustradas de contato com a mãe, que fazia aniversário no dia. Ao chegar ao local por volta das 16h, chamou pela idosa e não obteve resposta. Com a ajuda de um vizinho, utilizou uma escada e conseguiu entrar na casa por uma janela, encontrando a mãe caída no banheiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o médico de plantão constatou o óbito às 17h50, informando que a morte ocorreu por causas naturais. A vítima, segundo familiares, tinha histórico de hipertensão.

O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e removido pela funerária. O caso foi registrado como morte natural na Delegacia Seccional de São Carlos.

