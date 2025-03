Idosa Ã© encontrada enforcada e com o corpo parcialmente queimado no Cidade Jardim

Compartilhar no facebook

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (7) dentro de sua casa, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. A vítima, cujo nome iremos preservar por enquanto, estava enforcada com uma medalha e estava com o corpo parcialmente queimado.

Segundo informações preliminares, a mulher era atleta da terceira idade e morava sozinha. Seu filho, que reside em outra cidade, está a caminho de São Carlos.

A residência foi encontrada revirada, mas não havia sinais de arrombamento. Além disso, o carro da idosa, um VW Fox, não estava na garagem.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. A possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) não está descartada.

