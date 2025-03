Idosa Ã© atropelada por moto na Tancredo Neves e fica em estado grave

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa ainda não identificada, com idade entre 60 e 70 anos, foi atropelada por uma motocicleta na avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido UPA da Vila Prado/Shopping, na manhã desta quinta-feira (13).

Segundo relatos de testemunhas, a vítima atravessava a via fora da faixa de pedestres, quando dois carros pararam para permitir sua passagem. No entanto, um motociclista que trafegava pelo corredor entre os veículos acabou atingindo a idosa. Um ciclista que presenciou o acidente relatou que o condutor da moto chegou a parar e demonstrou ficar comovido ao ver a situação da vítima, mas logo depois deixou o local.

A moto envolvida no atropelamento é uma Honda XRE vermelha, cuja placa já foi identificada e repassada à Polícia.

A idosa sofreu uma grave lesão na cabeça com exposição de massa encefálica e recebeu atendimento médico no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros, e a vítima foi encaminhada pela Unidade de Suporte Avançado (USA) em estado crítico para a Santa Casa.

