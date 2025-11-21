Mulher é atropelada na Praça Itália

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (20), uma mulher de 55 anos ficou ferida após ser atropelada na Praça Itália, em São Carlos.

O motorista de aplicativo trafegava pelo bairro Vila Prado, seguindo no sentido da Praça Itália, quando não percebeu a pedestre atravessando a via e acabou a atingindo. Com o impacto, a vítima bateu a cabeça no para-brisa e caiu ao solo.

A mulher sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento da equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

