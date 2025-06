Idosa é atropelada na faixa de pedestres no Centro

De acordo com as informações apuradas no local, a idosa tentava atravessar a Rua Jesuíno de Arruda pela faixa de pedestres quando foi atingida por um carro que seguia pela Avenida São Carlos e realizava a conversão para a rua Jesuíno.

Com o impacto, a vítima sofreu um trauma em uma das pernas e precisou ser socorrida à UPA do bairro Vila Prado.

Equipes do SAMU e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram os primeiros atendimentos.

Uma idosa de 68 anos foi vítima de atropelamento na tarde desta segunda-feira (30), no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Jesuíno de Arruda, no Centro de São Carlos.