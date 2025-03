Compartilhar no facebook

Idosa recebe primeiros socorros: vítima foi encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 71 anos sofreu escoriações pelo corpo e trauma nas pernas, após ser atropelada por um veículo na região da UPA Santa Felícia, na manhã desta quarta-feira, 12.

A vítima estaria atravessando a rua Miguel João, no Jardim Santa Felícia e o motorista de um carro, que tinha acabado de fazer uma rotatória, não teria visto a idosa, que estaria fora da faixa de pedestre, e, por motivos a serem apurados, acabou atropelando-a.

A vítima recebeu atendimentos iniciais de um socorrista da motolância e de uma ambulância particular. Posteriormente foi socorrida com dores lombares, escoriações pelo corpo e trauma nas pernas, pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

