Idosa é atropelada ao tentar atravessar a avenida Bruno Ruggiero Filho

Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 71 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta quarta-feira (8), na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia

Segundo informações, a vítima havia acabado de sair de casa e seguia em direção à igreja quando tentou atravessar a avenida conhecida pelo intenso fluxo de veículos — e acabou sendo atingida por um motociclista que trafegava no sentido Santa Felícia–Shopping.

O condutor da moto ainda tentou evitar o atropelamento, mas não conseguiu, vindo também a cair após o impacto. Ele não se feriu.

Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros prestou apoio à ocorrência. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar também estiveram no local para o registro dos fatos.

