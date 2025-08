Mulher é atropelada ao atravessar faixa de pedestre no Jockey Clube

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 57 anos foi atropelada na tarde desta terça-feira, 5, no bairro Jockey Clube. O acidente aconteceu em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro, no cruzamento da rua Rio Araguapei com a rua Araguaia.

De acordo com as informações, o veículo seguia pela rua Rio Araguapei e, ao realizar a conversão para a rua Araguaia, acabou atropelando a mulher, que atravessava na faixa de pedestre em direção à calçada da unidade de saúde. O condutor do carro alegou que o veículo ficou em seu ponto cego no momento da manobra, o que teria provocado o atropelamento.

Um bombeiro militar que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos até a chegada da equipe do SAMU. A vítima foi socorrida com ferimentos leves e levada à Santa Casa para avaliação médica.

