Idosa é assaltada por casal no centro de São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa de 78 anos foi vítima de um roubo pratico por um casal por volta das 9h30 desta terça-feira, 29, no centro de São Carlos.

A vítima compareceu na CPJ nesta quinta-feira, 1, para registrar o crime em boletim de ocorrência. Disse que saiu de casa para afazeres pessoais e quando retornava para seu veículo, um Fiesta, que deixou estacionado próximo ao cruzamento das ruas Major Júlio Sales com a São Sebastião, ocorreu o fato.

Ela afirmou que entrou em seu veículo quando um casal que estava próximo, aproveitou para rendê-la. Uma mulher sentou no banco do passageiro e seu comparsa, no banco de trás e mediante ameaças de morte, a vítima foi obrigada a entregar todas as suas joias. Ato contínuo, ambos fugiram.

