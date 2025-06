Idosa de São Carlos cai em golpe e perde mais de R$ 8,5 mil em falso empréstimo

Compartilhar no facebook

Whatsapp - Crédito: Freepik

Uma idosa de 67 anos, moradora do centro de São Carlos, foi vítima de estelionato após receber uma falsa oferta de quitação de empréstimos consignados por uma golpista que se identificava como analista financeira do Banco Agibank. O caso foi registrado no Plantão Policial nesta segunda-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 18 de junho, por volta das 17h30, a vítima, foi contatada por uma mulher chamada “Natália” por mensagem de WhatsApp. A golpista alegou representar o Banco Agibank e informou que poderia realizar a quitação dos empréstimos consignados da vítima por meio de uma nova operação de crédito.

Seguindo as instruções recebidas, a idosa abriu uma conta no Banco Agibank e contratou um empréstimo de R$ 8.515,71. O valor foi creditado em sua nova conta e, em seguida, a falsa analista pediu que a quantia fosse transferida para uma chave PIX em nome de uma empresa.

A vítima realizou todas as operações orientada pela golpista e, após efetuar a transferência, não teve mais contato com a autora do crime. O caso foi registrado como estelionato e encaminhado para prosseguimento das investigações pela Polícia Civil de São Carlos.

