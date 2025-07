Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Idosa de 84 anos é atropelada por motociclista ao atravessar avenida em São Carlos

Uma idosa de 84 anos foi atropelada na tarde desta quinta-feira (17), na Avenida João de Lourenço, no bairro Maria Estela Fagá, em São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local, a idosa havia acabado de sair de um ponto de ônibus e tentava atravessar a avenida, quando foi atingida por uma motocicleta que trafegava no sentido bairrocentro. Testemunhas relataram que a vítima olhou apenas para o lado de onde vinham os veículos da parte superior da avenida, sem perceber a aproximação do motociclista pelo outro lado.

O condutor da moto, de 33 anos, afirmou que seguia em baixa velocidade e tentou desviar ao perceber a travessia repentina da idosa. Apesar da manobra, o guidão da motocicleta acabou atingindo a mulher, que caiu ao solo.

A vítima relatou aos socorristas que havia retirado recentemente um gesso devido a uma fratura no braço e suspeita que, com o impacto da queda, possa ter quebrado o mesmo membro novamente.

Equipes da Motolância e do SAMU foram acionadas. A idosa e o motociclista que sofreu escoriações e um trauma abdominal após bater o abdômen no guidão foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também