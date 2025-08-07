(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Segurança

Idosa de 79 anos é atropelada a caminho da missa no Jockey Club, em São Carlos

07 Ago 2025 - 19h36Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Idosa de 79 anos é atropelada a caminho da missa no Jockey Club, em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Uma idosa de 79 anos foi vítima de atropelamento na noite desta quinta-feira (7), no bairro Jockey Club, em São Carlos. O acidente aconteceu na rua Rio Amazonas, em frente à igreja São Cristóvão, no momento em que a senhora se dirigia para a missa.

De acordo com testemunhas, a idosa tentava atravessar a via quando foi surpreendida por uma motocicleta conduzida por um homem que levava sua mãe na garupa. O motociclista, ao avistar a pedestre, tentou frear bruscamente e desviar, mas a vítima se assustou e deu um passo para trás, sendo atingida pelo estribo da moto na perna.

Uma profissional da área da saúde que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o SAMU. Devido à grande quantidade de sangue e à gravidade aparente do ferimento, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi encaminhada para o atendimento.

A idosa foi socorrida e encaminhada à Santa Casa com suspeita de fratura no tornozelo ou um corte profundo na perna causado pelo impacto. Apesar do susto, o motociclista e sua mãe não se feriram e permaneceram no local para prestar assistência até a chegada das equipes de emergência.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Leia Também

Operação em São Carlos e Ribeirão mira quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo
Mandados de prisão14h28 - 07 Ago 2025

Operação em São Carlos e Ribeirão mira quadrilha especializada em furtos de caminhonetes de luxo

Moto é furtada na Vila Celina; proprietário pede ajuda para encontrá-la
Segurança13h18 - 07 Ago 2025

Moto é furtada na Vila Celina; proprietário pede ajuda para encontrá-la

Homem que matou policial civil no Zavaglia é condenado pela Justiça
Crime foi em 202311h49 - 07 Ago 2025

Homem que matou policial civil no Zavaglia é condenado pela Justiça

Motociclista fica ferido após colisão com Fiat Strada na Vila Prado
Segurança11h21 - 07 Ago 2025

Motociclista fica ferido após colisão com Fiat Strada na Vila Prado

Motociclista sofre escoriações leves após colisão com carro no Jardim Macarengo
Segurança10h24 - 07 Ago 2025

Motociclista sofre escoriações leves após colisão com carro no Jardim Macarengo

Últimas Notícias