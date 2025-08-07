Idosa de 79 anos é atropelada a caminho da missa no Jockey Club, em São Carlos

Uma idosa de 79 anos foi vítima de atropelamento na noite desta quinta-feira (7), no bairro Jockey Club, em São Carlos. O acidente aconteceu na rua Rio Amazonas, em frente à igreja São Cristóvão, no momento em que a senhora se dirigia para a missa.
De acordo com testemunhas, a idosa tentava atravessar a via quando foi surpreendida por uma motocicleta conduzida por um homem que levava sua mãe na garupa. O motociclista, ao avistar a pedestre, tentou frear bruscamente e desviar, mas a vítima se assustou e deu um passo para trás, sendo atingida pelo estribo da moto na perna.
Uma profissional da área da saúde que passava pelo local prestou os primeiros socorros e acionou o SAMU. Devido à grande quantidade de sangue e à gravidade aparente do ferimento, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi encaminhada para o atendimento.
A idosa foi socorrida e encaminhada à Santa Casa com suspeita de fratura no tornozelo ou um corte profundo na perna causado pelo impacto. Apesar do susto, o motociclista e sua mãe não se feriram e permaneceram no local para prestar assistência até a chegada das equipes de emergência.
A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.