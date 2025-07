Idosa passa mal ao volante e colide de frente com carro estacionado no Boa Vista

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (18), uma mulher de 65 anos passou mal enquanto dirigia um Ford Ka pela rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Boa Vista, e acabou colidindo de frente com um Fiat Uno que estava devidamente estacionado.

De acordo com as informações apuradas, a motorista perdeu o controle da direção após sofrer um mal súbito ao volante, o que fez com que o veículo invadisse a faixa oposta e atingisse o Uno estacionado. A colisão foi frontal, provocando danos nos dois veículos.

A idosa foi atendida no local por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa com ferimentos leves. Apesar do susto, seu estado de saúde era estável no momento do socorro.

