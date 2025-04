Idosa cai em golpe no WhatsApp e perde mais de R$ 2,5 mil

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Mais uma pessoa caiu no conhecido golpe onde alguém se passa por um parente, convence a vítima e consegue quantias generosas em dinheiro.

É o caso de mais um estelionato registrado na manhã desta segunda-feira, 28, na CPJ, onde uma idosa de 69 anos, residente no Jardim Bethânia em São Carlos, perdeu R$ 2.524,00.

O golpista entrou em contato com a vítima via WhatsApp e se passou por seu filho. A vítima acreditou, pois havia até uma foto. O desconhecido disse que teria trocado de número e necessitava da quantia porque o aplicativo do banco pedia para trocar a assinatura eletrônica. Acreditando ser o filho, ela fez a transferência e depois descobriu que caiu em um golpe.

Leia Também