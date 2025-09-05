Idosa cai em golpe do falso prêmio e tem prejuízo bancário

Crédito: free

Uma moradora de Porto Ferreira, de 66 anos, foi vítima de um golpe de estelionato após receber uma ligação por videochamada de um suposto representante do Viva Sorte, na última terça-feira (2).

A vítima, foi informada pelo golpista de que teria sido contemplada com um prêmio de R$ 30 mil. Por acreditar na oferta, já que costuma adquirir bilhetes do sorteio, ela acabou repassando dados bancários ao estelionatário para supostamente receber o valor.

Pouco tempo depois, percebeu que havia caído em um golpe. O criminoso utilizou as informações para realizar duas transferências via Pix, uma de R$ 199 e outra de R$ 279, além de efetuar uma compra parcelada em cinco vezes de R$ 551,43 no site Mercado Livre.

A vítima relatou ainda que, desconfiada da fraude, tentou bloquear o celular e acionou sua conta de e-mail junto ao Google, mas mesmo assim o estelionatário conseguiu movimentar a conta bancária.

O Banco contestou as operações, mas solicitou que a vítima apresentasse o boletim de ocorrência para dar prosseguimento ao processo de ressarcimento.

