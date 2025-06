Idosa cai em golpe bancário e tem prejuízo de R$ 55 mil

Whatsapp - Crédito: Freepik

Uma idosa de 74 anos foi vítima de um golpe bancário e perdeu cerca de R$ 55.800,00 após ser enganada por criminosos que se passaram por representantes do banco Bradesco.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa de sua irmã em São Carlos quando recebeu uma ligação de seu filho pedindo que ela entrasse em contato com um suposto gerente de sua conta bancária, identificado como “Willian”. Logo em seguida, a vítima recebeu uma mensagem no WhatsApp com o logotipo do banco e instruções para ligar em um número de telefone.

Durante a ligação, ela foi orientada a realizar procedimentos de "segurança" para evitar supostas transações fraudulentas. Acreditando estar falando com funcionários da instituição bancária, a idosa acabou repassando códigos e acessos solicitados pelos golpistas.

Somente após comentar o ocorrido com sua irmã, ela desconfiou da situação e procurou uma agência do Bradesco, onde foi informada que se tratava de um golpe. Mesmo sem comprovantes das movimentações, a vítima estima ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 55.800,00. Todas as tentativas de acesso à conta foram bloqueadas posteriormente.

