Idosa é atropelada por carro no Jardim Botafogo

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 75 anos foi atropelada na tarde desta sexta-feira (9), no Jardim Botafogo. A vítima atravessava a rua Santa Teresa no cruzamento com a vereador Delmas Penteado Machado quando foi atingida por um carro.



A idosa sofreu uma fratura no tornozelo e foi levada pelo Samu para a Santa Casa. O estado de saúde dela não foi divulgado.



