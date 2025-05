Identificado homem que morreu atropelado por caminhão na Washington Luís

Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado como Raimundo Pereira dos Santos, de 67 anos, o homem que morreu atropelado por um caminhão na madrugada desta segunda-feira (12), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motorista do caminhão relatou que trafegava pela pista sul (sentido capital) quando se deparou com a vítima sobre a faixa de rolamento. Segundo seu relato, um ônibus seguia ao lado do caminhão e do outro lado havia a mureta de proteção da via, impossibilitando qualquer desvio.

Socorristas da Econoroeste foram acionados, mas ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito de Raimundo Pereira dos Santos. A Polícia Civil também foi acionada e requisitou perícia técnica e exame necroscópico.

Ainda conforme o boletim, o motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado zero para a presença de álcool no organismo.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor

