(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Identificado homem que morreu atropelado na SP-318

05 Set 2025 - 06h14Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Identificado homem que morreu atropelado na SP-318 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Ronan Luz de Oliveira, de 37 anos, é o homem que morreu atropelado no início da noite desta quinta-feira (4), na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de uma caminhonete Fiat/Ducato, de 33 anos, relatou que seguia no sentido Rincão–São Carlos quando avistou um vulto e sentiu o impacto contra o veículo. Ele parou no acostamento e, ao retornar, encontrou o corpo de Ronan caído sobre a pista.

A Polícia Militar Rodoviária e o SAMU foram acionados. O médico do serviço de emergência, constatou o óbito no local. A Polícia Científica realizou a perícia.

Testemunhas disseram que, momentos antes, a vítima estaria tentando se jogar na frente de veículos que passavam pela rodovia. Familiares afirmaram que Ronan não costumava demonstrar intenção de tirar a própria vida.

O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao IML para exames necroscópico e toxicológico. 

Leia Também

Homem é preso em flagrante com mais de 1,8 kg de entorpecentes no Presidente Collor
Segurança10h06 - 05 Set 2025

Homem é preso em flagrante com mais de 1,8 kg de entorpecentes no Presidente Collor

Empresa denuncia golpe de R$ 45 mil aplicado por companhia de drones
Segurança09h34 - 05 Set 2025

Empresa denuncia golpe de R$ 45 mil aplicado por companhia de drones

Paciente denuncia vazamento de informações sobre atestado médico em São Carlos
Segurança09h15 - 05 Set 2025

Paciente denuncia vazamento de informações sobre atestado médico em São Carlos

Idosa cai em golpe do falso prêmio e tem prejuízo bancário
Segurança09h11 - 05 Set 2025

Idosa cai em golpe do falso prêmio e tem prejuízo bancário

Criminosos furtam cabos elétricos de guindaste em obra no Jardim Brasil
Segurança09h09 - 05 Set 2025

Criminosos furtam cabos elétricos de guindaste em obra no Jardim Brasil

Últimas Notícias