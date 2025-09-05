Identificado homem que morreu atropelado na SP-318

Crédito: Maycon Maximino

Ronan Luz de Oliveira, de 37 anos, é o homem que morreu atropelado no início da noite desta quinta-feira (4), na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de uma caminhonete Fiat/Ducato, de 33 anos, relatou que seguia no sentido Rincão–São Carlos quando avistou um vulto e sentiu o impacto contra o veículo. Ele parou no acostamento e, ao retornar, encontrou o corpo de Ronan caído sobre a pista.

A Polícia Militar Rodoviária e o SAMU foram acionados. O médico do serviço de emergência, constatou o óbito no local. A Polícia Científica realizou a perícia.

Testemunhas disseram que, momentos antes, a vítima estaria tentando se jogar na frente de veículos que passavam pela rodovia. Familiares afirmaram que Ronan não costumava demonstrar intenção de tirar a própria vida.

O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao IML para exames necroscópico e toxicológico.

