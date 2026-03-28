(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 28 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Identificado homem encontrado morto em calÃ§ada na Vila Costa do Sol

28 Mar 2026 - 08h52Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Identificado homem encontrado morto em calÃ§ada na Vila Costa do Sol - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Foi identificado como Édnei José Cometti, de 42 anos, o homem encontrado morto na manhã desta sexta-feira (27) em uma calçada na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado no cruzamento das ruas Antonio Blanco e Antonio Rodrigues Cajado, após acionamento da Polícia Militar por populares. Equipes do SAMU estiveram no local e o médico constatou o óbito, informando que não havia sinais aparentes de violência. A vítima, que vivia em situação de rua, inicialmente não portava documentos e não pôde ser identificada no momento do encontro.

Posteriormente, uma irmã da vítima compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) e realizou o reconhecimento do corpo, confirmando tratar-se de Édnei José Cometti. O caso foi registrado como morte suspeita e as causas do óbito serão esclarecidas por exames periciais.

Leia TambÃ©m

Motociclista sofre queda apÃ³s passar por pedriscos na SP-318
SÃ£o Carlos 08h32 - 28 Mar 2026

Motociclista sofre queda apÃ³s passar por pedriscos na SP-318

ForÃ§a TÃ¡tica apreende revÃ³lver e detÃ©m homem durante operaÃ§Ã£o no Cidade Aracy
"OperaÃ§Ã£o Impacto"06h20 - 28 Mar 2026

ForÃ§a TÃ¡tica apreende revÃ³lver e detÃ©m homem durante operaÃ§Ã£o no Cidade Aracy

Homem que estava desaparecido Ã© encontrado morto em Ã¡rea de mata
IbatÃ©20h57 - 27 Mar 2026

Homem que estava desaparecido Ã© encontrado morto em Ã¡rea de mata

Mulher afirma ter perdido R$ 1.800 em suposto golpe envolvendo dentista
SeguranÃ§a20h10 - 27 Mar 2026

Mulher afirma ter perdido R$ 1.800 em suposto golpe envolvendo dentista

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com Ã´nibus na regiÃ£o da PraÃ§a da EstaÃ§Ã£o
SeguranÃ§a17h16 - 27 Mar 2026

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com Ã´nibus na regiÃ£o da PraÃ§a da EstaÃ§Ã£o

Ãšltimas NotÃ­cias