Identificado homem encontrado morto em calÃ§ada na Vila Costa do Sol

CrÃ©dito: SCA

Foi identificado como Édnei José Cometti, de 42 anos, o homem encontrado morto na manhã desta sexta-feira (27) em uma calçada na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado no cruzamento das ruas Antonio Blanco e Antonio Rodrigues Cajado, após acionamento da Polícia Militar por populares. Equipes do SAMU estiveram no local e o médico constatou o óbito, informando que não havia sinais aparentes de violência. A vítima, que vivia em situação de rua, inicialmente não portava documentos e não pôde ser identificada no momento do encontro.

Posteriormente, uma irmã da vítima compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) e realizou o reconhecimento do corpo, confirmando tratar-se de Édnei José Cometti. O caso foi registrado como morte suspeita e as causas do óbito serão esclarecidas por exames periciais.

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