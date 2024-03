Identificado garupa de moto que morreu em acidente na SP-215

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Foi identificado o homem que morreu em um acidente na noite deste sábado (9), na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos.

Trata-se de Ygor Rafael da Costa de 25 anos Ele estava na garupa de uma moto a caminho do trabalho, quando o veículo foi atingido na traseira por um GM/Meriva que seguia no sentido São Carlos/Descalvado. Ygor morreu no local, enquanto seu colega de trabalho que conduzia a motocicleta sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado até a Santa Casa para atendimento médico.

O condutor do carro disse aos policiais que o acidente ocorreu no momento em que ele tentou ultrapassar um caminhão que estaria trafegando em baixa velocidade. O automóvel foi guinchado ao pátio da Polícia Rodoviária por estar com o licenciamento vencido.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos e sepultamento deverá ser realizado ainda neste domingo.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

