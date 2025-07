Identificadas vítimas de grave acidente na SP-318 em São Carlos

Veículos envolvidos no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (30), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), próximo ao distrito de Água Vermelha, em São Carlos.

As vítimas são Don Ruan Galardi Maia Laureano, de 26 anos, condutor da motocicleta, e Osmar de Mello, 87 anos, que dirigia a picape Volkswagen Saveiro. Ambos morreram ainda no local, em decorrência da violenta colisão frontal.

Segundo as primeiras informações apuradas no local, Don Rhuan trafegava com a moto no sentido Ribeirão Preto quando foi surpreendido pela picape, que teria invadido a contramão. A suspeita é de que Osmar tenha sofrido um mal súbito, perdendo o controle da direção e provocando o acidente.

Um terceiro ocupante da Saveiro ficou ferido e foi socorrido por equipes de resgate, sendo encaminhado a uma unidade de saúde da região. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as causas exatas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

