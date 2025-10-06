Identificada mulher que morreu atropelada por trem em São Carlos

A mulher que morreu após ser atropelada por um trem na noite do último domingo (5), em São Carlos, foi identificada como Noeli Laura Rodrigues, de 45 anos. O acidente aconteceu por volta das 20h50, em um trecho da linha férrea na Avenida Morumbi, na Vila Morumbi.
De acordo com o relato policial, a mulher estava sobre os trilhos quando acabou sendo atingida. A empresa de segurança, que monitora o trecho, acionou o SAMU e a Polícia Militar, mas a vítima já se encontrava em óbito quando as equipes chegaram.
A Perícia Técnica e o Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local e realizaram os trabalhos periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde posteriormente foi feita a identificação. O caso será investigado pela Polícia Civil.