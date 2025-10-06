(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Segurança

Identificada mulher que morreu atropelada por trem em São Carlos

06 Out 2025 - 16h10Por Da redação
A mulher que morreu após ser atropelada por um trem na noite do último domingo (5), em São Carlos, foi identificada como Noeli Laura Rodrigues, de 45 anos. O acidente aconteceu por volta das 20h50, em um trecho da linha férrea na Avenida Morumbi, na Vila Morumbi

De acordo com o relato policial, a mulher estava sobre os trilhos quando acabou sendo atingida. A empresa de segurança, que monitora o trecho, acionou o SAMU e a Polícia Militar, mas a vítima já se encontrava em óbito quando as equipes chegaram.

A Perícia Técnica e o Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local e realizaram os trabalhos periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde posteriormente foi feita a identificação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

