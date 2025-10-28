(16) 99963-6036
terça, 28 de outubro de 2025
Segurança

HU-UFSCar alerta para golpes envolvendo familiares de pacientes internados

Criminosos têm se passado por profissionais do hospital para pedir transferências bancárias e pagamentos de procedimentos

28 Out 2025 - 15h37Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar - Crédito: Maycon MaximinoHospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar - Crédito: Maycon Maximino

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpes direcionados a familiares de pacientes internados, principalmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a instituição, criminosos têm se apresentado como profissionais de saúde ou representantes do hospital para solicitar transferências bancárias e pagamentos relacionados a exames, procedimentos e internações. O HU-UFSCar reforça que é 100% SUS, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e não realiza nenhum tipo de cobrança por atendimentos, consultas, medicamentos ou internações.

A Ouvidoria do hospital orienta que, caso alguém receba contato suspeito, não repasse dados pessoais ou bancários e registre imediatamente um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima. A denúncia também deve ser feita pelos

 canais oficiais da Ouvidoria:

  • Site: falabr.cgu.gov.br

  • E-mail: ouv.hu-ufscar@ebserh.gov.br

  • Telefone: (16) 3509-2465

  • Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30

 

 
 

Leia Também

Polícia civil captura procurado durante operação "Xeque-Mate" em São Carlos
Segurança16h20 - 28 Out 2025

Polícia civil captura procurado durante operação "Xeque-Mate" em São Carlos

Homem desaparece na represa do 29 e Bombeiros fazem buscas
Segurança16h02 - 28 Out 2025

Homem desaparece na represa do 29 e Bombeiros fazem buscas

Árbitro é agredido durante partida de Futsal em São Carlos; veja vídeo
Lamentável 14h28 - 28 Out 2025

Árbitro é agredido durante partida de Futsal em São Carlos; veja vídeo

Motociclista fica ferido após colisão no Cidade Aracy em São Carlos
Segurança11h50 - 28 Out 2025

Motociclista fica ferido após colisão no Cidade Aracy em São Carlos

Homem de 33 anos com esquizofrenia desaparece em São Carlos e família pede ajuda
Segurança10h11 - 28 Out 2025

Homem de 33 anos com esquizofrenia desaparece em São Carlos e família pede ajuda

Últimas Notícias