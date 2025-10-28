HU-UFSCar alerta para golpes envolvendo familiares de pacientes internados

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) emitiu um alerta à população sobre tentativas de golpes direcionados a familiares de pacientes internados, principalmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a instituição, criminosos têm se apresentado como profissionais de saúde ou representantes do hospital para solicitar transferências bancárias e pagamentos relacionados a exames, procedimentos e internações. O HU-UFSCar reforça que é 100% SUS, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e não realiza nenhum tipo de cobrança por atendimentos, consultas, medicamentos ou internações.

A Ouvidoria do hospital orienta que, caso alguém receba contato suspeito, não repasse dados pessoais ou bancários e registre imediatamente um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima. A denúncia também deve ser feita pelos

canais oficiais da Ouvidoria: