Homicídio tem redução de 78,4% em São Carlos

O tenente coronel Alexandre Cardeal: "Esses resultados positivos são frutos da integração com as Prefeituras e com os órgãos de segurança dos Municípios e Estado" - Crédito: divulgação

Comparando-se os anos de 2022 e 2025 (até setembro), houve uma queda de 78,4% no número de homicídios registrados em São Carlos. Os dados são oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Em 2022, foram registrados 37 homicídios (22 na Zona Sul e 15 na Zona Norte). Em 2023, foram 20 assassinatos (10 na Zona Sul e 10 na Zona Norte). Em 2024, o número de homicídios chegou a 14 vítimas (8 na Zona Sul e 6 na Zona Norte). Em 2025, até setembro, houve 8 assassinatos (6 na Zona Sul e 2 na Zona Norte).

“Um crime que causa impacto devastador na sociedade, gerando comoção e grande sensação de insegurança, é o de homicídio, sendo certo que, na cidade de São Carlos, ocorreu a redução de tal crime”, ressalta o comandante do 38º Batalhão do Interior Paulista, tenente-coronel Alexandre Cardeal.

No crime “roubo de veículo”, a queda das ocorrências chegou a 82% em quatro anos. Entre 2022 e 2025 (até setembro), também houve redução dos casos desse tipo de crime em São Carlos. Em 2022, foram 122 casos (77 na Zona Sul e 45 na Zona Norte). Em 2023, o número foi de 81 roubos de veículo (49 na Zona Sul e 32 na Zona Norte). Em 2024, as ocorrências chegaram a 56 (35 na Zona Sul e 21 na Zona Norte). Em 2025, até setembro, houve o registro de 22 casos (15 na Zona Sul e 7 na Zona Norte).

Nesses últimos quatro anos, houve uma redução de 62,6% no número de roubos em São Carlos. Em 2022, houve 431 casos (200 na Zona Sul e 231 na Zona Norte). Em 2023, foram oficializados 358 registros (183 na Zona Sul e 175 na Zona Norte). Em 2024, foram 290 casos (130 na Zona Sul e 160 na Zona Norte). Em 2025, até setembro, houve o registro de 161 casos (70 na Zona Sul e 91 na Zona Norte).

A redução de casos de furto na cidade de São Carlos foi de 47% na comparação entre 2022 e 2025 (até setembro). Em 2022, o número dessa modalidade de crime chegou a 3.860 (1.903 na Zona Sul e 1.957 na Zona Norte). Em 2023, foram 3.302 registros (1.697 na Zona Sul e 1.625 na Zona Norte). Em 2024, o número recuou para 3.172 (1.483 na Zona Sul e 1.689 na Zona Norte). Em 2025, até setembro, o total caiu para 2.045 (895 na Zona Sul e 1.150 na Zona Norte).

O comandante Cardeal destaca que não se chega a esses números por acaso. “Esses resultados positivos são frutos da integração com as prefeituras e com os órgãos de segurança dos municípios e do Estado, que, apesar de serem autônomos, trabalham em parceria e de forma integrada”, comenta.

Cardeal explica que, com o objetivo de melhorar o atendimento, manter os indicadores criminais e, consequentemente, sua redução, são realizados ajustes no policiamento ostensivo/preventivo por meio da aplicação de um plano de policiamento inteligente, no qual são focados os recursos disponíveis das várias modalidades de policiamento (Rádio Patrulha, Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas, Base Comunitária Móvel, Policiamento Rural e Força Tática, setor de inteligência do Batalhão e policiais que atuam nas atividades Dejem), além de operações conjuntas com o 11º BAEP em São Carlos e demais municípios pertencentes ao Batalhão.

“Cabe destacar ainda a participação da população com informações e denúncias ao sistema de atendimento emergencial 190, que são muito importantes para a prevenção desses crimes, bem como para a prisão de infratores”, conclui o comandante.

