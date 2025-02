Homicídio no Cidade Aracy: homem é morto a tiros

Compartilhar no facebook

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

No começo da manhã desta quarta-feira (26), um homicídio foi registrado no cruzamento das ruas José Francisco Bicaletto e Regina Célia Silva Vasconcelos, no bairro Cidade Aracy. A equipe de policiamento foi acionada para atender a ocorrência e encontrou um homem caído ao lado de um veículo.

Ao chegar ao local, os policiais, juntamente com o resgate do Corpo de Bombeiros e Samu, identificaram que a vítima já estava sem vida. O homem apresentava ferimentos de arma de fogo, sendo um tiro na cabeça e outro no braço. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

O local está isolado para o trabalho da perícia. mais informações a qualquer momento. Esse é o segundo homicídio registrado na cidade em 2025.

