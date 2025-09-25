Homicídio covarde em Dourado é registrado por câmera de segurança

Uma câmera de segurança flagrou o assassinato brutal de Júlia Vieira Cristiano, de 74 anos, ocorrido na tarde de quarta-feira (24), em um cruzamento na cidade de Dourado.

As imagens mostram o autor se aproximando da idosa e, em seguida, desferindo vários golpes de faca. A vítima cai ao solo e continua sendo agredida. Antes de fugir, o criminoso deixa a faca cravada no peito da mulher.

Testemunhas que estavam próximas não intervieram. Um ciclista presenciou toda a cena, mas não tentou impedir. Um motorista que passava de carro pelo local também não esboçou reação diante das agressões.

Segundo o delegado Caio Ibere Gobato, que responde pelo plantão policial, o ataque foi motivado por uma desavença anterior.

“Teve uma briga anterior entre o neto dessa senhora, que foi vítima, e um outro rapaz. No dia de hoje, esse rapaz, que é o acusado, foi atrás do neto. Como não o encontrou, acabou se deparando com essa senhora e, sem motivo algum, a esfaqueou várias vezes, inclusive deixando uma faca cravada no peito dela”, relatou.

A idosa chegou a ser socorrida pela ambulância municipal e levada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O acusado, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para ocorrer na tarde desta quinta-feira (25).

Leia Também